В Израиле, конечно, существует некая зачарованность удивительной удачливостью «Биби», как здесь называют лидера партии «Ликуд», политического долгожителя, дольше всех в истории страны находящегося во главе правительства. И когда пошла информация о высоких показателях «Ликуд» и во время этих выборов, четвертых за последние два года, многим показалось, что и в этот раз мастер власти добился своего. Ведь когда он пошел на правительственный кризис, развалив коалицию с партией «бело-голубых», «Кахоль-Лаван», расчет был именно на победу «в одну калитку», на фоне удачной борьбы правительства с коронавирусной пандемией, которую Нетаньяху небезосновательно записывал себе в заслуги.

Окончательные результаты парламентских выборов станут известны позже на этой неделе, но пока, при подсчете более 90% голосов, выходит так, что правый блок партий, поддерживающих Нетаньяху, набирает 59 мест из 120-ти. Его противники получили 56 мест. В этой ситуации все зависит от позиции двух партий.

В первую очередь это арабская партия «Раам», получившая пять мест. Она откололась от общего арабского списка, который пошел на выборы вместе. Успех «Раам» стал совершенно неожиданным, в то, что партии удастся пройти в кнессет, никто не верил, и когда она получила пять мест, в то время как арабский Альянс взял шесть, это стало большим сюрпризом.

Лидер «Раам» Мансур Аббас заявлял, что он отнюдь не прочь посотрудничать с Нетаньяху, что и привело его, кстати, к разрыву с другими арабскими партиями Израиля. Но представить себе, что радикально-ортодоксальные иудаистские и националистические партии, входящие в блок Нетаньяху, пойдут на коалицию с арабами, практически невозможно.

Важна также позиция партии «Ямина», которую возглавляет бывший министр обороны Нафтали Беннет, которого Биби когда-то продвигал по карьерной лестнице, но испортивший с ним отношения. У «Ямины» семь мест, и идеологически партия близка «Ликуд», но Беннет шел на выборы с лозунгом «Только не Биби!».

Пока «Ямину» зачисляют в потенциальную коалицию Нетаньяху, но сам Беннет говорит, что может примкнуть и к условно левому блоку, который возглавляет Яир Лапид, сменивший в этом качестве Бенни Ганца, который должен был подхватить премьерство после Нетаньяху в предыдущем правительстве, но так и не дождался своей очереди. Лапиду тоже в случае чего придется лепить коалицию из немыслимых составных частей, где те же арабские партии будут соседствовать, например, с праворадикальной партией Авигдора Либермана «Наш дом Израиль».

Пока предварительно все указывает на то, что летом Израиль ждут следующие, пятые парламентские выборы. Но время, чтобы попытаться договориться, еще есть. Предложения по потенциальной правительственной коалиции должны быть представлены президенту Реуну Ривлину не позже 7 апреля.

И мы же не забываем, что даже в случае срыва коалиционных попыток премьером до новых выборов останется, конечно же, Биньямин Нетаньяху. Хоть так, хоть сяк, а премьер.