В Турции рассказали о новых истребителях 5-го поколения

Разрабатываемый турецкий истребитель 5-го поколения TF-X совершит первый полёт в 2025 году, а в 2029-м будет официально принят на вооружение, заявил глава турецкой аэрокосмической промышленности (TUSAŞ, TAI) Темель Котиль. Об этом пишет новостной портал TRT на русском.

По его словам, стоимость самолета составит $100 миллионов.

По планам, военно-технологическая компания TUSAŞ (TAI) будет производить два TF-X в месяц. По словам Котиля, сейчас 1 000 из 4 000 инженеров компании задействованы в реализации программы, которая стартовала в 2013 году при поддержке британской оборонной компании BAE Systems. В проектировании двигателя, по некоторым данным, будет задействована компания Rolls-Royce.