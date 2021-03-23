В Австрии запретят посещать магазины без теста и выходить из дома без уважительной причины
Власти Австрии вводят требование о предоставлении отрицательного результата теста на коронавирус при посещении магазинов, заявил министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер.
Соответствующие правила будут введены с 7 апреля.
"С 7 апреля мы хотим перейти к фазе входных тестов для магазинов", — сказал министр в ходе брифинга, отметив, что справку необходимо будет предоставлять на входе во все торговые точки, кроме аптек и продуктовых магазинов, передает РИА Новости.
Министр добавил, что на этот период власти также намерены сделать обязательным ношение маски типа FFP2 в офисах и помещениях, где находится более одного человека, а также еженедельно проводить тестирование сотрудников. Также будут действовать круглосуточное ограничение на выход из дома без уважительной причины, к таковым, помимо прочих, относится прогулка.