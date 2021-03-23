Подаренная медикам картина Бэнкси продана за $23 миллиона

Картина Бэнкси, посвященная работе британских медиков во время пандемии, была продана за рекордные 16,8 миллиона фунтов (23,2 миллиона долларов), сообщил во вторник аукционный дом Christie's. Доходы от продажи будут использованы для финансирования организаций здравоохранения и благотворительных организаций по всей Великобритании, говорится в сообщении аукционного дома, сообщает Reuters.

Работа таинственного уличного художника под названием "Правила игры" впервые появилась на стене в больнице общего профиля Саутгемптона на юге Англии в мае, во время первой волны пандемии. На ней в черно-белом цвете изображен мальчик, сидящий на полу и играющий со своей куклой супергероя-медсестры, а фигурки Бэтмена и Человека-паука лежат в корзине для бумаг рядом с ним. Бэнкси оставил работникам больницы записку: "Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, картина немного оживит это место, даже если она будет только черно-белой".

Christie's заявил, что цена продажи для Бэнкси стала мировым аукционным рекордом. Значительная часть вырученных средств от продажи по желанию самого художника будет передана организациям здравоохранения. Репродукция картины останется в больнице для пациентов, посетителей и персонала. Продажа состоялась в тот день, когда в Альбионе была объявлена минута молчания, чтобы отметить годовщину со дня введения первой национальной изоляции.