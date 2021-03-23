Байден поручил Харрис переговоры по нелегальной миграции

Он рассказал, что Харрис начнет контактировать с Мексикой и странами Центральной Америки, чтобы пресечь незаконные миграционные потоки на южной границе страны.

«Я не могу вспомнить никого, кто бы лучше подходил для этого», — сказал Байден.

Байден уточнил, что Камала Харрис будет вести переговоры не только с Мексикой, но и с «северным треугольником» латиноамериканских стран — Сальвадором, Гондурасом и Гватемалой. Граждане этих стран чаще всего нелегально приезжают в США.

Пограничники США в феврале задержали почти 100 тыс. мигрантов на границе с Мексикой.