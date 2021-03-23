Заявления китайских дипломатов в Париже привели к дипломатическому скандалу

Во Франции произошел скандал с участием китайских дипломатов. France 24 передает, что его спровоцировали озвученные китайцами в Twitter оскорбления в адрес китаиста Антуана Бондаза, которого назвали «шпаной» и «бешеной гиеной», а также угрозы против депутатов французского парламента.

France 24 пишет, что оскорбления — вещь для Twitter вполне обычная, но когда они появляются на официальной странице посольства зарубежной страны (в частности, посольства Китая в Париже), то принимают совсем другие масштабы.

Эксперта по Китаю, который часто обсуждает вопрос Тайваня, Антуана Бондаза представительство Поднебесной назвало «шпаной» и «бешеной гиеной», а ранее озвучило целую серию угроз в адрес французских законодателей, чтобы отбить у них желание посетить остров.

Французское правительство сочло такой тон неприемлемым, и министр иностранных дел страны вызвал в связи с этим посла Китая во Франции Лу Шая.