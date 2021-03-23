Врачи о влиянии вакцины на онкобольных

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн оценил влияние вакцины от коронавируса на онкобольных. Об этом гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии заявил на онлайн-пресс-конференции, передает ТАСС.

Каприн рассказал, что при длительной стабилизации и ремиссии пациенты, имеющие онкологические заболевания, переносят вакцинацию практически без побочных эффектов. При этом он отметил, что прежде чем привиться, таким больным необходимо проконсультироваться с их онкологом, у которого они наблюдаются.