В Китае нашли фруктовое вино возрастом 3000 лет

Китайские археологи обнаружили фруктовое вино, изготовленное во времена династии Чжоу (1046-256 гг. до н. э.), на месте раскопок древней гробницы в городе Юньчэн провинции Шаньси на севере Китая, передают РИА Новости.

В ходе раскопок в комплексе захоронений Бэйбайэ было обнаружено восемь бронзовых чайников. В двух из них, хорошо запечатанных, была обнаружена прозрачная жидкость.

При проведении анализа образцов жидкости и проб почвы с дна некоторых других чайников археологи обнаружили летучие органические соединения и различные органические кислоты, связанные с вином. Позже было подтверждено, что в найденной посуде было фруктовое вино.

Это первый случай обнаружения в Китае столь древнего фруктового вина, относящегося к доциньской эпохе (период до 221 г. до н.э.).