Нателла Рустамова, автор haqqin.az 01:48

COVID-19 – общая беда всего современного человечества, ни один человек на планете сегодня не гарантирован от возможности оказаться инфицированным этим страшным вирусом. Ведь в условиях бушующей пандемии высшая степень опасности и непреодолимое распространение опасной болезни по всем континентам навеивает параллели с хорошо знакомыми из истории массовыми заболеваниями, такими как чума, оспа и др. Одной из первых стран, осознавших угрозу для всего человечества, стал Азербайджан, и его президент призвал мир объединить усилия в борьбе со смертельной инфекцией. Еще в начале мая 2020 года, когда пандемия только стала набирать обороты, по инициативе Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения в формате видеоконференции состоялся саммит этой авторитетной международной организации, включающей 120 государств, на тему «Мы вместе против COVID-19». «Благодаря взаимной поддержке, не замыкаясь в себе, и только совместными усилиями мы можем победить COVID», - заявил в своем выступлении на форуме глава Азербайджана, отметив, что как ответственный и надежный член мирового сообщества наша страна в поддержку глобальной борьбы с коронавирусом оказала Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) добровольную финансовую помощь в размере 5 миллионов долларов.

Лидер Азербайджана также стал инициатором созыва архиважной в создавшейся ситуации специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств. Примечательно, что со своими предложениями к международным организациям, мировому сообществу Ильхам Алиев обратился в то время, когда ученые разных стран только заговорили о необходимости антиковидной вакцины как единственного спасения от угрожающей миру инфекции. Однако мировые державы выжидали, очевидно, надеясь, что коронавирус сам по себе сойдет на нет, и лишь убедившись, что этого не происходит, в декабре прошлого года собрались наконец на сессии Генассамблеи по борьбе с инфекцией. Надо отдать должное ученым-вирусологам, к тому времени ценой их титанической работы уже были созданы и частично опробованы вакцины нескольких мировых научных центров. И президент Азербайджана обратился на Генассамблее к мировому сообществу с первым призывом обеспечить равный и беспрепятственный доступ к вакцинам от COVID-19 для всех стран, указав на важность в этот сложный для всех период взаимной поддержки и солидарности государств мира. О том же говорил на сессии и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Когда страны выбирают свой собственный путь, перед вирусом оказываются открыты все дороги», – заявил он, предлагая бороться с коронавирусом сообща.

Казалось бы, эти разумные и чрезвычайно важные воззвания были услышаны и одобрены главами и представителями государств мира, однако до воплощения их в жизнь пока, к сожалению, не дошло. Не зря с незапамятных времен у многих народов бытует выражение, которое гласит, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Решение Генассамблеи ООН о необходимости совместной скоординированной деятельности международного сообщества по борьбе с пандемией, похоже, повсюду забыли. Во всяком случае то, что сегодня происходит в мире с вакцинами, не свидетельствует ни о скоординированности, ни о солидарности. В реальности практически все страны действуют по принципу «каждый сам за себя», о чем как о крайне опасной практике предупреждал И.Алиев. Еще на уровне разработки и клинических испытаний вакцин началась гонка за первенство между научными центрами и компаниями-производителями разных стран. И никто не спешил делиться своими исследованиями, не предупреждал коллег-исследователей о выявленных подводных камнях и тупиках. Все стремились стать лидерами в создании и производстве целительных препаратов, что, понятное дело, сулило не только славу, но и огромные дивиденды. Одним из «благих намерений» стала и международная инициатива COVAX, созданная с целью справедливого распределения и доступности вакцин. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус громогласно объявил, что все 190 стран-участниц COVAX «смогут иметь доступ к банку вакцин уже в первой половине 2021 года». В реальности же, несмотря на разработанный и утвержденный COVAX в соответствии с заявками государств график поставок вакцин не просто срывается, а, можно сказать, вообще принял хаотичный и непредсказуемый характер. Богатые государства, такие как США, Великобритания, Германия, ничуть не беспокоясь о населении стран с низким уровнем дохода, перехватывают партии вакцин, заключая более выгодные для компаний-производителей сделки. Более того, некоторые страны получают в несколько раз больше вакцин, чем им требуется (видимо, впрок), а развивающиеся регионы тем временем испытывают их острую нехватку. Призванная же регулировать и справедливо распределять вакцины между странами COVAX никак на это не реагирует. В определенной степени неблаговидное положение с вакцинами испытал на себе и Азербайджан. Нашу страну, присоединившуюся к программе COVAX одной из первых, заверили, что вакцины в заявленном количестве будут доставлены «в заранее согласованном порядке». Однако этого порядка, в соответствии с которым мы должны были получать вакцины с начала года, организация не придерживается - ни одной поставки в нашу страну пока не было. Зато COVAX известил, что Азербайджан получит вакцин меньше, чем было заранее согласованно. Между тем от того же COVAX уже получила первую партию препаратов для прививки Грузия. Мы рады за наших соседей, но хотелось бы напомнить, что наша страна подала заявку раньше и ожидала вакцины в соответствии с «согласованным порядком». Благо наш президент, не в первый раз проявив дальновидность и предусмотрительность, поручил заключить договор о поставке непосредственно с китайским производителем и прививочная кампания в Азербайджане осуществляется в соответствии с планом. Нет сомнений, что позаботиться подобным образом о гражданах страны главу государства заставила негативная информация от определенных источников. Более того, Азербайджан продолжает свои попытки мобилизовать мировое сообщество на совместные усилия в борьбе с пандемией - 23 марта по инициативе нашей страны в Совете ООН по правам человека от имени Движения неприсоединения была принята резолюция о справедливом и равном распределении вакцин. Показывая личный пример, Азербайджан к тому же оказывает помощь в противостоянии с коронавирусом 30 странам.