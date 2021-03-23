Пентагон готовит сенсацию: рассекретит данные о встречах с НЛО

По словам политика, широкой публике будут доступны данные с фотоматериалами о космических кораблях, которые преодолевают «звуковые барьеры без звукового удара» и имеют при этом «нечеловеческую скорость» .

Пентагон в начале июня собирается сделать сенсационное заявление и предоставить данные о встречах военных с НЛО. Об этом заявил бывший глава американской разведки Джон Рэтклифф.

Рэтклифф говорит, что американские военные пилоты и спутники зафиксировали «намного больше» случаев появления неопознанных летающих объектов, чем было обнародовано ранее, передает Российская газета.

«Откровенно говоря, наблюдений намного больше, чем было обнародовано ранее, - сказал Рэтклифф. - Некоторые из них рассекречены. И когда мы говорим о наблюдениях, мы говорим об объектах, которые были замечены пилотами военно-морского флота или военно-воздушных сил, или были обнаружены с помощью спутниковых снимков».

По его словам, когда идентифицируется неопознанное воздушное явление, аналитики пытаются объяснить это потенциальным погодным изменением или другим природным явлением: «Мы всегда ищем правдоподобное объяснение. Но есть случаи, когда у нас нет хороших объяснений».

«Имеются снимки с очевидным присутствием НЛО, которые сложно объяснить. На них видны движения, которые мы не можем воспроизвести из-за недостатка технологий. Мы не можем путешествовать со скоростью, превышающей звуковой барьер без звукового удара», — заявил Рэтклифф в интервью Fox News.

На вопрос, где были обнаружены неопознанные объекты, Рэтклифф ответил: «На самом деле, эти явления наблюдались по всему миру».