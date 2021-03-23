Принц Гарри стал членом комиссии Института Аспена, специализирующегося на борьбе с дезинформацией, который находится в Вашингтоне. Об этом сообщило издание Daily Mail.

"В современном цифровом мире мы столкнулись с лавиной дезинформации, которая мешает ясно мыслить и понимать мир, в котором мы живем, как отдельным лицам, так и обществу в целом", – цитирует газета герцога.