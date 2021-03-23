Де Бьязи о матче с Португалией: «Во втором тайме Азербайджан играл намного лучше»

«Я остался доволен игрой на 50 процентов, - заявил итальянский специалист. – В первом тайме нам не удавалось держать мяч, старались больше обороняться. Но после перерыва мы значительно улучшили нашу игру. Думаю, что во втором тайме мы пытались играть в содержательный футбол.

Мы играли с командой, которая намного сильнее нас в техническом плане. Главной задачей было играть дисциплинированно и показать, что мы не боимся соперника. Я думаю, что мы справились с этими задачами.

Пока сложно говорить о нашей конкретной цели в этом отборочном турнире. Мы должны прибавлять от игры к игре. В жизни надо верить во все. В следующей отборочной встрече мы будем принимать Сербию. Постараемся в этом матче и во всех остальных показать более хороший результат».