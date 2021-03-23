Фернанду Сантуш: «Португалия играла без вдохновения, а Азербайджан поверил в себя»

«В первом тайме мы постоянно контролировали игру. Мы могли выглядеть лучше, но все же создавали ситуации, чтобы забивать. Не знаю, прошел ли Азербайджан хоть раз нашу полузащиту. Мы очень хорошо реагировали на потерю мяча и легко возвращали его, играли компактно. Игра была под нашим контролем. Нам нужно было улучшить завершение атаки, но в итоге мы все равно победили. Хоть и с автоголом. Возможно, мы заслужили забить больше.

Во втором тайме наша команда играла без вдохновения, допустила много потерь, почти всегда играли коротко. Азербайджан начал верить в себя, нашел пространство, чтобы играть. Мы допустили три-четыре подхода к своим воротам.

Было очень важно выиграть. Мы знали, что такие игры всегда трудны, особенно после долгого перерыва. Конечно, я надеялся победить по-другому. Сейчас мы проанализируем нашу игру и будем думать о матче с Сербией. Там будет другая игра».