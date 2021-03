Back to Turkey: как Турция возвращает на родину уехавших на Запад специалистов

За последние два года турецкий военно-промышленный концерн ASELSAN вернул в страну 50 квалифицированных кадров в рамках программы Back to Turkey. В целом за последние 9 лет стараниями Турции на родину вернулись более 595 исследователей.

Новостной портал «TRT на русском» пишет, что борьба за умы в Турции началась еще в 2006 году, когда был запущен проект Back to Turkey («Возвращение в Турцию»). С 2020 года, когда он был переименован в Next Big Move to Türkiye («Следующее большое возвращение в Турцию»), специалисты компании решили не просто ждать возвращения кадров на родину, а поехать за ними на Запад.