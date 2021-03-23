Back to Turkey: как Турция возвращает на родину уехавших на Запад специалистов

Новостной портал «TRT на русском» пишет, что борьба за умы в Турции началась еще в 2006 году, когда был запущен проект Back to Turkey («Возвращение в Турцию»). С 2020 года, когда он был переименован в Next Big Move to Türkiye («Следующее большое возвращение в Турцию»), специалисты компании решили не просто ждать возвращения кадров на родину, а поехать за ними на Запад.

За последние два года турецкий военно-промышленный концерн ASELSAN вернул в страну 50 квалифицированных кадров в рамках программы Back to Turkey. В целом за последние 9 лет стараниями Турции на родину вернулись более 595 исследователей.

Представители ASELSAN дважды ездили в Кремниевую долину в США для проведения презентаций и интервью. Они установили связи с учеными и студенческими организациями в Стэнфорде, университете Беркли, Массачусетском технологическом институте и других.

Оборонный гигант оплачивает все расходы на переезд в Турцию как самого специалиста, так и членов его семьи. Репатриантам предлагают подписать выгодные контракты на работу (минимум на два года) и создают всевозможные условия для раскрытия их потенциала.

Возвращение на родину квалифицированных специалистов дает дополнительный импульс к развитию Турции, которая задалась целью войти в высшую лигу стран, занимающихся освоением космоса, производством собственных автомобилей, высокоточного оружия, пишет портал. Самый важный ресурс в достижении этих целей – высокообразованная рабочая сила с амбициозными планами.

Оборонная промышленность, которая выступает в авангарде научно-технического прогресса Турции, называет «утечку мозгов» кровопотерей для страны. В ASELSAN обещают улучшить условия труда, выплачивать достойную зарплату, обеспечивать отпуском будущих репатриантов. В дополнение к этому работникам будет предоставлена среда для развития их личных знаний и навыков в области науки и технологий.

По данным турецких СМИ, большинство турецких инженеров, которые с 2018 года уехали в США, Англию и Нидерланды, вернулись. Они признаются, что, хотя в финансовом отношении не испытывали каких-либо трудностей, все же жизнь на Западе не оправдала полностью их ожиданий.