США закупились российской нефтью

США в 2020 году значительно увеличили объемы поставок нефти и нефтепродуктов из России. Об этом сообщает Bloomberg.

В сутки Россия поставляла в среднем 538 тысяч баррелей нефтепродуктов, и по итогам года поставки из Москвы составили 7 процентов от общих закупок. При этом ранее этот показатель колебался на уровне 0,5 процента. Причиной такого шага стали санкции, введенные против Венесуэлы, и снижение объема поставок из стран ОПЕК после сокращения добычи картелем.

Американские нефтепереработчики покупают в России в основном не сырую нефть, а мазут. Его используют для работы установок по производству бензина.

Издание утверждает, что растущая зависимость Америки от российской нефти противоречит доктрине энергетической безопасности США. Как отметил бывший нефтяной аналитик ЦРУ Марк Финли, заявления бывшего президента США Дональда Трампа о том, что США «никогда не придется зависеть от враждебных иностранных поставщиков», являются «пустой мантрой».

1 марта Трамп предрек Штатам при новом американском лидере Джо Байдене зависимость от России и Ближнего Востока в вопросах поставок нефти. Он отметил, что США уже лишились статуса сверхдержавы в энергетике, и добавил, что при демократах цена бензина в стране поднялась уже на треть.