Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты

Он отметил, что, согласно оценке разведки, Северная Корея запустила две баллистические ракеты.

Пхеньян осуществил в четверг утром запуск двух баллистических ракет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, американское военное и разведывательное сообщество все еще анализирует данные испытательного пуска, чтобы определить, какая именно ракета была выпущена и дальность ее полета.

Пока неизвестно, были ли это ракеты малой, средней или большой дальности, такие как межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о запуске неопознанного снаряда из КНДР в сторону Японского моря. В свою очередь, телеканал NHK со ссылкой на источник в министерстве обороны сообщил, что была запущена баллистическая ракета.

Данный запуск второй за неделю. Ранее сообщалось, что Пхеньян в воскресенье провел запуск крылатых ракет. Администрация США не посчитала эти пуски масштабной провокацией.