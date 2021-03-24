Суд задался вопросом: как на окраинах Баку построили десятки тысяч домов в обход закона? на скамье подсудимых чиновники, оформлявшие собственность
Уже несколько лет в соответствующих структурах Азербайджана обсуждается возможность предоставления документов на право собственности владельцам домов, построенных в пригородных поселках без официальных разрешений. И все это время возникает вопрос: как могло случиться, что десятки тысяч домов построены в обход закона, причем немалая часть из них оказалась на землях сельскохозяйственного назначения, почему чиновники на местах попустительствовали этому?
Впрочем, почему попустительствовали – ясно всем: на этом можно нагреть руки. И об этом идет речь на судебном процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям по делу бывшего начальника Абшеронского территориального отдела Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Анара Поладова, а также сотрудников этого отдела Сабухи Рзаева и Афига Ибадова, обвиняемых по статье 311.3.2 УК (неоднократное получение взятки).
Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет. Ввиду серьезности обвинения Поладов и Рзаев на время суда находятся под стражей, а Ибадов под домашним арестом.
По поводу всех обвиняемых Генеральная прокуратура распространила официальное заявление и видеозапись, свидетельствующую о факте взятки. Как выяснилось в результате операции Управления по борьбе с коррупцией и в ходе последующего следствия, чиновники Апшеронского района потребовали от домовладельца из поселка Мехтиабад Шахида Джаббарова 1000 манатов, чтобы не сносить его незаконное строение на территории сельхозугодий. Джаббаров принес им 900 манатов – больше собрать не смог, что, однако, зафиксировали правоохранители.
Никто из обвиняемых виновным себя не признает, утверждая, что получили не взятку, а штраф, наложенный ими на гражданина Джаббарова ввиду нарушения им закона о землепользовании.
Одним из свидетелей и одновременно подозреваемым в даче взятки за отмену сноса своего незаконно возводимого здания на процессе проходит и Шаиг Насиров.
«После того как я уже начал строительство, на своей служебной машине явился Сабухи Рзаев и заявил, что строительство здесь запрещено и потому все, что уже сделано, надо убрать. Я пытался с ним договориться, но сначала это не получалось. Рзаев несколько раз звонил мне, вызывал к себе, требовал снести построенное. Однако потом сообщил, что за тысячу манатов можно все уладить. Немного поторговавшись, он все же согласился на 800. Причем объяснил, что эти деньги буду внесены мной в качестве штрафа за незаконное строительство», - сообщил на суде Насиров.
По словам свидетеля, протокол о штрафе действительно был составлен, но там была указана сумма в 600 манатов. Насиров, естественно, промолчал, потому как для него важно было одно – чтобы не трогали его стройку.
В своих показаниях обвиняемый Сабухи Рзаев тем не менее заявил, что «этот человек (Насиров) просто заплатил штраф и взятку у него никто не брал».
Между тем все обвиняемые и их адвокаты настаивают, чтобы в суде был допрошен Ш.Джаббаров, по заявления которого в отделе ведомства для подтверждения факта взятки и была проведена операция Управления по борьбе с коррупцией. Но этот главный свидетель, несмотря на вызовы в суд, на заседания не является. По ходатайству защиты было принято решение о его принудительном приводе.
Процесс продолжается.