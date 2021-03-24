Инара Рафикгызы, судебный корреспондент 09:20

Уже несколько лет в соответствующих структурах Азербайджана обсуждается возможность предоставления документов на право собственности владельцам домов, построенных в пригородных поселках без официальных разрешений. И все это время возникает вопрос: как могло случиться, что десятки тысяч домов построены в обход закона, причем немалая часть из них оказалась на землях сельскохозяйственного назначения, почему чиновники на местах попустительствовали этому? Впрочем, почему попустительствовали – ясно всем: на этом можно нагреть руки. И об этом идет речь на судебном процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям по делу бывшего начальника Абшеронского территориального отдела Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Анара Поладова, а также сотрудников этого отдела Сабухи Рзаева и Афига Ибадова, обвиняемых по статье 311.3.2 УК (неоднократное получение взятки).

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет. Ввиду серьезности обвинения Поладов и Рзаев на время суда находятся под стражей, а Ибадов под домашним арестом. По поводу всех обвиняемых Генеральная прокуратура распространила официальное заявление и видеозапись, свидетельствующую о факте взятки. Как выяснилось в результате операции Управления по борьбе с коррупцией и в ходе последующего следствия, чиновники Апшеронского района потребовали от домовладельца из поселка Мехтиабад Шахида Джаббарова 1000 манатов, чтобы не сносить его незаконное строение на территории сельхозугодий. Джаббаров принес им 900 манатов – больше собрать не смог, что, однако, зафиксировали правоохранители. Никто из обвиняемых виновным себя не признает, утверждая, что получили не взятку, а штраф, наложенный ими на гражданина Джаббарова ввиду нарушения им закона о землепользовании. Одним из свидетелей и одновременно подозреваемым в даче взятки за отмену сноса своего незаконно возводимого здания на процессе проходит и Шаиг Насиров.