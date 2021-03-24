Премьер Японии пообещал договориться с Россией по Курилам

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что страна намерена решить проблему Южных Курил путем диалога с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что в сентябре 2020 года в ходе диалога с главой РФ Владимиром Путиным стороны подтвердили решимость ускорить переговоры.

«Решить нерешенную 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить все силы для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора», — сказал Суга в ходе слушаний в парламенте.