Омбудсмен Азербайджана призвала Human Rights Watch воздержаться от предвзятых заявлений

«Мы с сожалением отмечаем, что недавний отчет организации HRW, в котором утверждается, что к армянским военнопленным, находящимся в Азербайджане, относятся плохо, отражает предвзятый подход и вводит в заблуждение международное сообщество.

В любом отчете по военнопленным и другим чувствительным темам должен соблюдаться принцип объективности, исходящий только из проверенных фактов и аргументов, чтобы избежать односторонней позиции. Следует также ссылаться на материалы и факты, представленные надежными источниками, такими как независимые международные и местные правозащитные организации. К сожалению, мы не видим этих принципов в отчете HRW. Скорее, мы все еще являемся свидетелями двойных стандартов в этом отношении, искажения правды и неоспоримых фактов.

Мы ожидаем от организации HRW расследования и интервью с бывшими азербайджанскими военнопленными, которые могут предоставить подробную информацию о жестоком обращении с ними и другими военнопленными, содержащимися в тех же камерах», - говорится в комментарии Сабины Алиевой.

Отмечается, что до публикации своих отчетов HRW могла бы ознакомиться с отчетом омбудсмена Азербайджана об обращении с азербайджанскими военнопленными и заложниками, находящимися в армянском плену. Например, во время личной беседы с омбудсменом один из военнопленных рассказал, что его пронзили острым металлическим прутом, другого подвергли удару электротока, а третьего неоднократно поджигали зажигалкой.

На встрече с омбудсменом один на один освобожденный из плена военнослужащий сообщил, что в ходе боевых действий в результате стрельбы из крупнокалиберного оружия он получил тяжелое ранение в левую ногу и правый глаз (пуля попала в нижнюю часть глаза и вышла из ротовой полости). В ту ночь из-за кровоизлияния армянский врач накладывал швы на нёбо пленного в течение примерно 3 часов без использования обезболивающих или других анестетиков. Кроме того, в больнице медсестры требовали, чтобы он повторил то, что сказал, впрыскивая ему шприцем алкоголь, но когда пленный этого не сделал, его продолжили подвергать еще большим пыткам. Также во время пребывания в неволе им не дают возможности общаться с членами семьи и близкими.

«Выше приведены лишь некоторые из случаев, которые мы хотели бы довести до сведения организации HRW. Более подробную информацию можно найти в последнем отчете азербайджанского омбудсмена о жестоком обращении с азербайджанскими пленными, находящимися в армянском плену. В отчете также нашли отражение отрывки из видео, показывающие неоспоримые факты пыток и жестокого обращения с азербайджанскими военнопленными со стороны армянских солдат.

Международное гуманитарное право требует от сторон вооруженного конфликта гуманного отношения к пленным в любой ситуации. Мы хотели бы отметить, что HRW должна занять беспристрастную позицию, призывая стороны третьей Женевской конвенции соответствовать требованиям этой Конвенции», - говорится в комментарии.

В то же время отмечается, что в соответствии с полным соблюдением Азербайджаном совместного заявления от 10 ноября 2020 года все армянские военнопленные были возвращены в Армению.

«В ходе как первой, так и второй Карабахской войны было продемонстрировано явное равнодушие к голосу правды нашей страны, неоднократным призывам в связи с военными преступлениями, совершенными вооруженными силами Армении против гражданского населения Азербайджана. Несправедливо закрывать глаза на преступления, совершенные политическим и военным руководством Армении, удерживавшим около 30 лет под оккупацией международно признанные территории нашей страны, выселив один миллион человек, целясь в гражданских лиц оружием, запрещенным к использованию в ходе боевых операций, в том числе отказываясь раскрыть карты мин, заложенных на оккупированных территориях, и пытая азербайджанских пленных», - говорится в комментарии.