Российская нефть застряла в Суэцком канале

Российская нефть застряла в танкерах после блокировки одним из судов южной части Суэцкого канала, пишет РБК со ссылкой на сооснователя сервиса отслеживания судов TankerTrackers Самира Мадани.

В ночь на 24 марта в Суэцком канале сел на мель сверхбольшой контейнеровоз Ever Given. В результате было полностью заблокировано движение по маршруту, около 100 судов создали пробку.

По имеющимся данным, в совокупности они перевозили около 10 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. 26 процентов от этого объема, то есть примерно 2,6 миллиона баррелей, приходится на танкеры, осуществляющие поставки из России.

Общая стоимость российского топлива, застрявшего в Суэцком канале, оценивается в 160 миллионов долларов (из расчета 60 долларов за баррель российской экспортной марки Brent). Около одного миллиона баррелей должны были быть поставлены египетским покупателям уже 24 марта, однако были задержаны.

На фоне сообщений о пробке в Суэцком канале нефть североевропейской марки Brent подорожала на три процента, до 62,7 доллара за баррель. Однако опрошенные изданием аналитики отмечают, что сложившаяся ситуация вряд ли приведет к долгосрочному существенному нарушению баланса спроса и предложения.