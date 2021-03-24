Назван необычный способ похудеть

Специалист объяснила, что бурая жировая ткань содержит много митохондрий, в которых постоянно сжигаются свободные жировые кислоты.

Чтобы прийти в форму и похудеть, необходимо избавляться от белого жира и стараться накапливать бурый, рассказала эндокринолог Зухра Павлова, сообщает РИА Новости.

"То есть, чем больший процент бурого жира, тем легче нам похудеть", — уточнила она в своем аккаунте в Instagram.

Белый жир, наоборот, считается фабрикой по производству веществ, которые вызывают воспаление. Его избыток может привести к серьезным проблемам, например метаболическому синдрому, предупредила врач.

По словам медика, для накопления именно бурого жира нужно больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься спортом и закаливаться.

Ранее ученые обнаружили, что во время физических нагрузок в организме вырабатывается гормон иризин, участвующий в расщеплении жира. Также он влияет на активность белка, превращающего белый жир в бурый: в образцах жировой ткани с добавлением иризина содержание белых жировых клеток во время экспериментов было почти вполовину меньше, чем в образцах без этого гормона. Кроме того, в крови молодых атлетов его концентрация оказалась в несколько раз выше, чем у женщин среднего возраста, страдающих ожирением.