В реанимациях Армении осталось три койки

В реанимациях медцентров, занимающихся лечением больных коронавирусом в Армении, почти не осталось свободных мест из-за высокого суточного прироста случаев заражения, об этом заявила пресс-секретарь Минздрава Рипсиме Хачатрян.

По ее словам, на данный момент на искусственной вентиляции легких находятся 63 человека, а из 262 мест в реанимациях занято 259, передает Sputnik Армения.

Состояние 187 пациентов медики оценивают как крайне тяжелое, еще 750 - как тяжелое, добавила Хачатрян.