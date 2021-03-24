Саргсян отказался поддержать Кочаряна в борьбе за власть

Ссылаясь на свою информацию, СМИ отмечает, что республиканцы оказывают давление на председателя партии Сержа Саргсяна, заявляя, что в случае отказа от участия в выборах РПА выпадет из политических процессов в Армении. А главный вопрос заключается в выборе формата, особенно с учетом того, что экс-президент Армении Роберт Кочарян также вступает в игру.

Бывшая правящая Республиканская партия Армении, с одной стороны, начала подготовку к предстоящим внеочередным выборам, с другой - пока не знает, в каком формате будет в них участвовать. Об этом пишет в четверг ереванская газета «Грапарак».

Армянское издание отмечает, что республиканцы практически исключают возможность создания блока с Робертом Кочаряном, хотя многие представители РПА не скрывают своих симпатий к экс-президенту и готовы работать в его пользу, особенно те, кто остался недоволен Сержем Саргсяном после последних парламентских выборов, пишет газета.

«Неизвестно также, кто возглавит предвыборный список РПА, поскольку Серж Саргсян заявил, что не намерен покидать "политический окоп", но в то же время не претендует на активную роль в политике, то есть на первый номер в списке. В этом плане Республиканская партия оказалась перед непростым выбором: кого указать первым, кандидатом в премьеры?» - пишет издание.

«Грапарак» отмечает, что экс-министр обороны Виген Саркисян, отправившийся на учебу в США, не сможет участвовать в выборах, Арпине Ованнисян «заморозила» свое членство в партии и, возможно, будет баллотироваться по списку Роберта Кочаряна, а к Армену Ашотяну отношение негативное.