Северная Корея запустила аналог российского «Искандера»?

Вооруженные силы КНДР в четверг запустили две баллистические ракеты малой дальности, которые могут представлять собой копии российских ракет «Искандер». Такое мнение высказал ТАСС один из ведущих в Японии военных экспертов, старший сотрудник Центра новейших научных и технологических исследований при Токийском университете Ю Коидзуми.

«Я считаю, что это были баллистические ракеты малой дальности, которые мы именуем KN-23, - сказал эксперт. - Это северокорейская копия ракеты, которая в России называется «Искандер». Их можно узнать, как мне кажется, по характерной низкой траектории полета».

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что наивысшая точка полета этих ракет составила 60 км, дальность - 450 км. «Японская сторона, - сказал он, - о высоте полета данных не привела, однако дальность определила в 450 км. Так что в этом информация сходится».

КНДР в четверг впервые с 29 марта прошлого года осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Проведение испытаний зафиксировала береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США.