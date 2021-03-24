В Британии началось расследование в отношении экс-премьера Дэвида Кэмерона

Британский надзорный орган по лоббистской деятельности приступил к расследованию возможного нарушения бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном (2010-2016 гг.) соответствующего законодательства, одобренного в свое время его же кабинетом. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Отмечается, что речь идет о лоббировании экс-премьером бывших коллег на Уайтхолле (лондонская улица, на которой расположены главные правительственные учреждения страны) с целью получения компанией Greensill Capital госкредитования, необходимого для крупных фирм в условиях пандемии коронавируса. Соответствующие решения были приняты всего за несколько месяцев до банкротства указанной фирмы в марте 2021 года.

Согласно британскому законодательству, при продвижении интересов третьей стороны в органах госвласти с целью получения прибыли необходимо сначала зарегистрироваться в официальном правительственном реестре лоббистов. За невыполнение соответствующего требования нарушителю грозит штраф в размере £7,5 тыс. (более $10 тыс.) или, при серьезных нарушениях, уголовное преследование.