Обнаружены оставленные врагом ЗРК, оружие и боеприпасы

Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, в ходе очередных таких мероприятий, проведенных сотрудниками Лачинского районного отдела полиции, на оставленных противником боевых позициях на территории Ходжавендского района были обнаружены и вывезены 1 зенитно-ракетный комплекс «Игла», 1 противотанковый гранатомет «Муха», 1 пулемет, 1 автомат, 6 ручных гранат, 64 снаряда, 19 магазинов и 1 100 патронов различного калибра.