Выяснилось, какие продукты опасно есть перед сном

Медики перечислили продукты, которые вредно есть на ночь. Первым в списке оказался шоколад. Специалисты пояснили, что причина этого в большом количестве кофеина в его составе.

Также перед сном не стоит есть острую еду. Она может вызвать приступ изжоги, который усилится в горизонтальном положении. Кроме того, медики предупреждают, что в такой пище содержатся гистамины, дающие большой заряд бодрости.

Замыкает топ-3 антирейтинга диетическое мясо, пишет «Экономика сегодня». Его употребление помещает засыпанию — белок, содержащийся в мясе, способствует высвобождению энергии.