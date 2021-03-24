В Армении ужесточили наказание за госизмену

Национальное собрание Армении в четверг, 25 марта, приняло во втором и окончательном чтении проект законодательных поправок, предусматривающий пожизненное заключение за госизмену и шпионаж. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Отмечается, что авторами соответствующего законопроекта выступили члены фракции «Процветающая Армения».

Согласно действующему в республике законодательству, госизмена каралась лишением свободы сроком от 10 до 15 лет, а шпионаж — от 8 до 15 лет.

Так, с новыми поправками за государственную измену будет грозить 15-20 лет с конфискацией имущества или пожизненное заключение. За шпионаж – 12-20 лет или пожизненное заключение.