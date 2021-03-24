Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местами слабый туман, к ночи вероятны дожди, северный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Температура воздуха ночью составит 5-8 градусов тепла, днем 9-11 градусов тепла. В Баку ночью 6-8 градусов тепла, днем 9-11 градусов тепла.

26 марта в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако ночью и вечером ожидаются дожди, местами ливни, в горных районах - снег, прогнозируется умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-7 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, в высокогорье 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

26 марта на Апшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.