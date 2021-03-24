Олимпийский огонь в Японии погас в первый день эстафеты

Огонь Олимпийских игр в Токио погас в первый день эстафеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Пламя потухло из-за неисправной горелки. Его пришлось восстанавливать от резервной лампады.

Эстафета Олимпийского огня стартовала в Японии 25 марта. Церемония началась в центре подготовки футболистов J-Village в префектуре Фукусима, которая была выбрана в качестве символа возрождения страны после землетрясения и цунами 2011 года. Первыми факелоносцами стали игроки женской сборной Японии по футболу.

Олимпийские игры были перенесены на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Планируется, что соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.