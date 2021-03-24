Первая партия вакцины Pfizer уже в Грузии

Первая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer доставлена в Грузию – самолет прибыл в Тбилисский международный аэропорт поздно ночью, передают грузинские СМИ.

Грузия получила около 30 тысяч доз вакцины из США. Вакцины уже доставлены в Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, откуда будут распределены в те медучреждения, где будут прививать этой вакциной. В Тбилиси сделать прививку препаратом Pfizer можно в четырех клиниках, в Кутаиси – в одной и в Батуми – одной.

13 марта Грузия получила первую партию вакцины AstraZeneca (43 200 доз). Вакцинация в стране началась 15 марта медперсоналом. Следующую дозу этой вакцины (86 400 доз) страна должна получить в апреле. В получении препаратов Грузии помогает ЮНИСЕФ.