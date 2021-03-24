В Сумгаите задержаны грабители

В Сумгаите на территории 2-го микрорайона была совершена попытка кражи из платежных терминалов MilliÖn. Сотрудники 4-го отделения Сумгаитского городского управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, задержаны подозреваемые в совершении данного преступления жители Апшеронского района Х.Гулузаде и Ф.Мамедов.

Проводится расследование.