Гейтс назвал потери из-за пандемии, которые невозможно оценить

Возвращение к нормальной жизни после пандемии должно произойти к концу 2022 года. Такое мнение выразил основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью польскому телеканалу ТВН24 и изданию Gazeta Wyborcza.

"До конца 2022 года мы должны практически полностью вернуться к нормальной жизни, если будем работать вместе", - сказал Гейтс.

"Это невероятная трагедия. Мы в состоянии оценить потери для экономики, но не можем оценить потери, связанные с образованием, и тем, как на нас повлияли ограничения, которые нам пришлось ввести, чтобы избежать смерти большого числа людей", - отметил Гейтс, передает ТАСС.

Американский предприниматель отмечает, что близится завершение пандемии для США и Европы: "Вероятно, к концу года объем вакцинации достигнет уровня, когда заболеваемость начнет падать, хоть и будет далека от нулевой. Однако вернутся, например, нормальные занятия в школах. Но пока мы не избавимся от пандемии во всем мире, у нас будет много таких ограничений, как маски и запрет массовых мероприятий".

В начале марта в беседе с журналистами CNN Гейтс заявил, что мир может не вернуться к докоронавирусному состоянию раньше 2022 года, так как принимаемых мер «недостаточно для прекращения пандемии».