Полностью остановлено движение по Суэцкому каналу

Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено в обоих направлениях из-за проведения операции по снятию с мели застрявшего поперек русла контейнеровоза. Об этом сообщил в четверг официальный представитель администрации канала Джордж Сафуат.

"Временно полностью приостановлено движение по каналу", - говорится в его заявлении, передает ТАСС.

В ночь на 24 марта в Суэцком канале сел на мель сверхбольшой контейнеровоз Ever Given. По сообщениям компании Evergreen, зафрахтовавшей контейнеровоз, инцидент произошел из-за погодных условий. Сообщалось, что у судна возникли проблемы с электроснабжением. После этого в Суэцком канале и Суэцком заливе скопилось более сотни судов, которые не могут продолжить движение.