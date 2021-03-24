МВД продолжает изымать незаконное оружие

Сотрудники Гусарского и Губинского районных отделов полиции провели операции по изъятию незаконного оружия на территории районов. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

При осмотре двора дома у жителя села Чакар Гусарского района К.Зохрабекова было обнаружено и изъято со стертым номером ружье марки «ИЖ-20». У жителя села Хырт Губинского района С.Ханкишиева изъято охотничье ружье без соответствующих документов.

По обоим фактам ведется расследование.