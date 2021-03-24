Азизхан Алиев требует у скандального стройбарона два миллиона за гибель единственного сына
Житель села Солтанкенд Джалилабадского района Азизхан Алиев выдвинул судебный иск против известной строительной компании Şərur. Мужчина требует компенсацию в два миллиона манатов за гибель своего единственного сына Нахида Алиева.
19-летний Нахид Алиев работал на строительстве многоэтажного дома, возводимого ЖСК Şərur на пересечении улицы Сулеймана Сани Ахундова с проспектом Азадлыг. В 2015 году он упал с шестого этажа здания и погиб. Тогда же упал еще один рабочий, Азад Аббасов, которому повезло больше, и он выжил.
В ходе расследования выяснилось, что во время строительных работ были грубо нарушены правила безопасности, в частности, правила безопасности при проведении высотных работ.
Исполнительный директор ЖСК Şərur Низами Нагиев был привлечен к уголовной ответственности по статье 222.3 УК Азербайджана. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к пяти годам лишения свободы.
Азизхан Алиев считает, что в гибели его единственного сына виновата строительная компания, и требует от нее компенсации. Он выдвинул против строительной компании судебный иск. В ноябре 2020 года судья Низаминского районного суда Солмаз Адилова рассмотрела дело и обязала строительную компанию выплатить Азизхану Алиеву компенсацию в размере пяти тысяч манатов.
Потерпевшая сторона осталась недовольна решением суда. «Как судья может так обесценить человеческую жизнь? Человеческая жизнь бесценна. Нельзя передать словами то, что мы испытали, когда погиб наш сын. Ее не оценить никакими суммами. Но компенсация должна быть справедливой», - сказал Азизхан Алиев.
Азизхан Алиев подал апелляционную жалобу на решение Низаминского районного суда. Дело было направлено на повторное рассмотрение в Низаминский районный суд.
Отметим, что руководителем ЖСК Şərur является бизнесмен Исфендияр Ахундов, более известный как Исфендияр Шарурский. В эти дни его имя упоминается в еще одном судебном деле по присвоению льготного кредита, выделенного со стороны Zaminbank.