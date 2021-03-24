Азизхан Алиев требует у скандального стройбарона два миллиона за гибель единственного сына

19-летний Нахид Алиев работал на строительстве многоэтажного дома, возводимого ЖСК Şərur на пересечении улицы Сулеймана Сани Ахундова с проспектом Азадлыг. В 2015 году он упал с шестого этажа здания и погиб. Тогда же упал еще один рабочий, Азад Аббасов, которому повезло больше, и он выжил.

Житель села Солтанкенд Джалилабадского района Азизхан Алиев выдвинул судебный иск против известной строительной компании Şərur. Мужчина требует компенсацию в два миллиона манатов за гибель своего единственного сына Нахида Алиева.

В ходе расследования выяснилось, что во время строительных работ были грубо нарушены правила безопасности, в частности, правила безопасности при проведении высотных работ.

Исполнительный директор ЖСК Şərur Низами Нагиев был привлечен к уголовной ответственности по статье 222.3 УК Азербайджана. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Азизхан Алиев считает, что в гибели его единственного сына виновата строительная компания, и требует от нее компенсации. Он выдвинул против строительной компании судебный иск. В ноябре 2020 года судья Низаминского районного суда Солмаз Адилова рассмотрела дело и обязала строительную компанию выплатить Азизхану Алиеву компенсацию в размере пяти тысяч манатов.