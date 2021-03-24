Еще одна группа российских пиротехников прилетела в Азербайджан фото; видео
Очередная группа пиротехников МЧС России прибыла в Азербайджан накануне для участия в операциях по разминированию освобожденных территорий.
Как сообщает сайт МЧС Азербайджана, группа из 25 опытных специалистов заменит другую группу, которая вернется в Россию после завершения трехмесячной деятельности.
В международном аэропорту Гянджи российских пиротехников встретил начальник Карабахского регионального центра МЧС Азербайджана полковник Мирали Фейзиев.
Гуппа пиротехников МЧС России совместно с силами МЧС Азербайджана проводит операцию по разминированию освобожденных территорий Азербайджана.