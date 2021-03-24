Известные противовирусные препараты оказались эффективны против COVID

Отмечается, что команда исследователей из Университета штата Северная Каролина и Collaborations Pharmaceuticals изучила три противовирусных препарата, доказавших свою эффективность против Эболы и вируса Марбурга: тилорон, квинакрин и пиронаридин.

Ученые выявили, что препараты от Эболы и вируса Марбурга оказались эффективны в борьбе с SARS-CoV-2. Об этом сообщает Science Daily.

"Мы искали соединения, которые могли бы блокировать проникновение вируса в клетку. Мы выбрали эти соединения, потому что знаем, что другие противовирусные препараты, которые успешно действуют против Эболы, также являются эффективными ингибиторами SARS-CoV-2", – заявила соавтор исследования, научный сотрудник Collaborations Pharmaceuticals Ана Пуль.

Их испытали на культурах клеток против SARS-CoV-2, а также против обычного вируса простуды (HCoV 229E) и вируса мышиного гепатита (MHV). Клеточные линии заразили различными вирусами, а затем оценили, насколько хорошо препараты предотвращают репликацию вируса в клетках.

Специалисты обнаружили, что все три препарата работают аналогично ремдесивиру, который сейчас используется для лечения COVID-19. При этом в клетках Vero они оказались совсем не эффективны. Также было установлено, что соединения эффективны не только против SARS-CoV-2, но и против родственных коронавирусов.