В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1 429 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 548 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров в четверг, 25 марта.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 17 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлен 250 921 случай заражения коронавирусом, из этого числа 234 382 человека вылечились, 3 421 пациент клиник скончался. Лечение 13 118 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В Азербайджане проведен 2 807 861 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8 760 - за минувшие сутки.