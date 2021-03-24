Минздрав: половина населения Израиля полностью привита

В Израиле обе дозы вакцины от коронавируса получили уже больше 50% населения, написал в твиттере глава Минздрава страны Юлий Эдельштейн, выразив уверенность, что страна победит коронавирус, и призвал всех продолжать соблюдать все указания медиков, чтобы эпидемия не вернулась.

Правительство Израиля объявило, что благодаря успешной кампании по вакцинации граждане, получившие "зеленые паспорта" о сделанной прививке, смогут встретить ближайшие праздники - Песах, день памяти жертв Холокоста и День независимости - с меньшим числом ограничений, чем год назад, пишет Jerusalem Post.

За минувшие сутки в Израиле провели 45 007 тестов на коронавирус и выявили 470 новых случаев заражения. Болеют 12 906 человек, в том числе 482 - тяжело. С начала пандемии коронавирусом заразились 830 515 грждан Израиля, умерли 6 157 заболевших.