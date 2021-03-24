Магазин открыт компанией AN İnvestment, занимающейся импортом молдавских вин в Азербайджан и обладает уникальным концептом. В частности, в магазине для покупателей представлена возможность дегустации понравившегося вина или коньяка перед его покупкой.

В Белом городе в Баку открылся новый магазин по продаже молдавских вин и коньяков. Это первый подобный магазин в Азербайджане. В фирменном магазине Cricova представлены такие известные молдавские бренды как Cricova, Mimi, Gitana, Kvint, Barza Alba и др.

На презентации нового фирменного магазина принимали участие учредители и руководители компании AN İnvestment Нуреддин Азимбеков, Аббас Алиев и Ниямеддин Мустафаев.

Выступая на мероприятии, Н.Мустафаев рассказал об истории известного молдавского винодельческого предприятия Cricova, его подземных винных погребах, протянувшихся на многие километры. Расположенный в центральной части Молдовы, известной как винная страна, этот погреб напоминает о подземном винном царстве. Комбинат Cricova, известный в мире своим уникальным подземным лабиринтом и, несомненно, великолепными винами, полученными традиционными методами, из специально отобранных сортов винограда, функционирует с 50-х годов прошлого века. Его акции по-прежнему принадлежат государству, так как молдавское государство считает этот уникальный комбинат стратегическим активом и приватизировать его не собирается.

На открытии магазина присутствовали временный поверенный в делах Молдовы в Азербайджане Николай Кожухар, советник посольства Румынии Кристиан Дачика, представитель посольства Украины, бизнесмены, представители общественности. Временный поверенный в делах Молдовы Николай Кожухар отметил, что благодаря усилиям компании AN Investment открытие первого в Азербайджане магазина молдавских вин является знаковым событием с точки зрения развития торгово-экономических связей между двумя странами. Дипломат приветствовал открытие магазина и сказал, что считает, что в скором времени количество магазинов Cricova в Баку увеличится. Потому что нет сомнений, что молдавские вина и напитки скоро будут признаны в Азербайджане за их вкус и качество.

Магазин расположен в Белом городе на Бульварной улице. Помимо вин Cricova там представлены еще три молдавских производителя вина.