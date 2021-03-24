Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 15:27

На днях в Ханкенди состоялось заседание Совета русской общины Нагорного Карабаха. Армянские пропагандисты поспешили использовать это событие в политических целях – но снова выдали текст в духе дурной греческой диатрибы. Еревану просто необходимо сейчас постоянно демонстрировать дружбу и тесные связи с Россией в целях собственного выживания – но получается откровенно плохо. И главная причина этого провала в том, что на откровенной лжи, которая, к тому же, ежечасно опровергается реалиями, ничего стоящего создать невозможно.

Если кто-то в Ереване или в подворотне под Шушой считает, что Москва забыла антироссийские митинги в Ереване, целенаправленную политику армянских властей по выдавливанию русского языка, сокращению российского вещания и другие враждебные шаги – то глубоко заблуждается. И когда в ход идут фантазии и иллюзии вроде «Совета русской общины Нагорного Карабаха» и некоей «общности веры» — это вызывает только брезгливую усмешку: поздновато вы там, в Ереване, спохватились. И потуги создать иллюзию дружбы – не более чем переобувание в прыжке. Лозунги «Долой российских оккупантов!» ещё можно списать на эксцессы. Но есть более серьёзное: вся новейшая история Армении – это история создания мононационального государства, история пропаганды превосходства армян и армянской же исключительности. Вот что они пишут: «У живущих в Карабахе русских нет проблем в вопросах сохранения национальной культуры, традиций, языка». Сущая правда – у русских в Карабахе проблем нет. Потому как русские там отсутствуют. Несколько человек с русскими корнями из смешанных семей – это не община, это просто группа людей, не играющих никакой роли в местной жизни. И когда их используют в качестве марионеток, предлагая озвучить те или иные заранее написанные в Ереване тексты – получается как в плохом армянском цирке. И пахнет дурно, как за ареной. Но брезгливость армянской пропаганде никогда не была присуща. И начинаются откровенные вранье и подтасовки в попытке манипулировать фактом того, что и армяне, и русские – христиане. А вот азербайджанцы – совсем даже наоборот. Они – мусульмане-шииты, а значит негодяи такие, после присоединения Карабаха к советскому Азербайджану в 20-х годах прошлого столетия разрушили местный православный монастырь. Двойка вам по сталинской истории, ибо, как принято нынче говорить, «учите матчасть», а не занимайтесь мифотворчеством. В те годы храмы, монастыри, мечети, синагоги и пагоды разрушали по всему СССР. В Москве, к примеру, храм Христа Спасителя, в Баку – собор Александра Невского. И список этот можно продолжать до бесконечности, в том числе и по самой Армении, достаточно вспомнить церковь святого Григория Просветителя в центре Еревана, до основания снесенную в 1939 году.

Ну а когда речь заходит о братском общении в вере – тут Армении вообще стоит помолчать и прикинуться ветошью. Поскольку ни с кем не связано столько скандалов в мире Восточных церквей, сколько с представителями Армянской апостольской церкви. То они безобразную драку в базилике Рождества Христова в Вифлееме учинят, то начинают претендовать на храмы других церквей, ссылаясь на вымышленные обстоятельства. Кстати, с фантазией здесь все благополучно. Армянская сторона на чистом, что называется, глазу кроит историю по собственному лекалу, утверждая, например, что «в 1861 году император Александр Второй лично присутствовал на церемонии освящения построенной на территории современного Степанакерта православной церкви Преображения Господня». Голуби вы наши сизокрылые, пернатые крысы информационных помоек – все передвижения и императора Александра II, и его сына императора Александра-Третьего-Реформатора зафиксированы в специальном придворном «Дежурном журнале». И нет там такого факта, вы бы хоть в архивах справку потрудились навести. К тому же нет надобности копаться в «Дежурном журнале», чтобы понять, что великие русские цари не посещали захолустный город Степанакерт. Город-то основан был в 1923 году! А на месте будущего захолустного города стояла глухоманная деревушка Ханкенди, где азербайджанские ханы разбили свои конюшни. То, что Александр Освободитель заложил православный храм в Баку, – неоспоримый исторический факт. А то, что он после этого поехал в Карабах, сущее захолустье и вообще «конец географии», придумано армянскими историками век спустя и без всяких доказательств. Если уж берётесь врать – делайте это как-то убедительнее… И отец его не был в Карабахе.

И это автор еще не вникает в детали вопроса о судьбе церкви Преображения Господня. Как утверждает армянская сторона, «очередь до нее пока не дошла, так как восстановительные работы решено было начать с шиитских мечетей». То есть карабахские вертухаи пытаются всему миру «залепить», что православный храм они будут восстанавливать после того, как отреставрируют шиитские мечети. Самим-то не смешно? Как армянская сторона относится к мусульманским святыням в Карабахе – видел весь мир. Осквернение и поругание, затем трансформация в хлев, наконец – минирование. Мерзость, одним словом, «не доставайся же ты никому» - такой, знаете ли, вполне армянский подход.