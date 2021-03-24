Сейшелы открылись для туристов

Как заявлял ранее министр иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонде, при новом режиме въезда для туристов сохраняется только требование о ПЦР-тесте на коронавирус перед поездкой. Его надо сделать в сертифицированной лаборатории не ранее чем за 72 часа до прилета. Справка должна быть на английском языке в бумажном виде с оригинальной печатью, передает Интерфакс.

Кроме того, туристы должны подать заявление для получения обязательного медицинского разрешения от департамента здравоохранения Сейшел на сайте seychelles.govtas.com в департамент туризма и в департамент здравоохранения Сейшел.