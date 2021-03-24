Cамолет ВМС Британии разбился на юго-западе Англии

Реактивный учебно-тренировочный самолет Королевских ВМС Великобритании Hawk T1 разбился в четверг на полуострове Корнуолл на юго-западе Англии. Оба члена экипажа катапультировались, жертв нет, сообщило британское Минобороны.

"Двое пилотов, катапультировавшихся из истребителя Hawk 736-й эскадрильи королевских ВМС после вылета с авиабазы Калдроуз, были осмотрены медиками, - говорится в заявлении Минобороны. - Расследование будет проведено в соответствии с установленной процедурой. Пока мы не будем сообщать дополнительную информацию". По данным местной полиции, пилотов отвезли в ближайшую больницу. Полученные травмы не угрожают их жизни.

"Чрезвычайные службы в настоящий момент находятся в зоне Сент-Мартинса города Хелстон после сообщений о катастрофе самолета. Просим людей избегать этот район, пока первые спасатели находятся на месте", - говорится в сообщении полиции графств Девон и Корнуолл, который приводит телеканал Sky News. Телеканал также цитирует заявление воздушно-медицинской службы Корнуолла, сообщившей о том, что пилоты самолета получили "незначительные травмы".

Реактивные дозвуковые истребители Hawk T1 стоят на вооружении ВМС Великобритании с конца 1976 года. Сегодня они применяются в основном в качестве учебно-тренировочных самолетов. Hawk T1 использует пилотажная группа королевских ВВС "Красные стрелы". Списание всех 76 самолетов этого типа запланировано к 2030 году.

В 2011 году Hawk T1 "Красных стрел" разбился на авиашоу в английском Борнмуте. Пилот погиб. В ходе проведенного расследования возможность поломки истребителя была исключена. Комиссия пришла к выводу, что пилот потерял сознание за штурвалом из-за перегрузки.