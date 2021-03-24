Назван продукт, снижающий риск инфаркта

Употребление орехов может улучшить здоровье сердца и снизить риск преждевременной смерти от сердечных заболеваний, сообщил портал MedicalXpress со ссылкой на исследование ученых из клиники Майо (США).

Специалисты выяснили, что орехи снижают уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов, которые способствуют образованию холестериновых бляшек в артериях.

Медики отмечают, что при отсутствии медицинских противопоказаний в пищу можно употреблять любые орехи, поскольку практически все виды содержат ненасыщенные жиры, омега-3 жирные кислоты, клетчатку, витамин Е, растительные стеролы и L-аргинин.

Ученые предупредили, что этот продукт имеет высокую калорийность и рекомендовали употреблять орехи только небольшими порциями, не совмещая с сахаром, солью или шоколадом.