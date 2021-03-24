Меркель: Турция имеет стратегическую значимость

Турция является не только союзником и партнером Германии по НАТО, но и представляет стратегическую значимость как вторая по численности населения страна у границ Евросоюза. Об этом в Бундестаге сказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Anadolu.

Меркель отметила, что в непосредственной близости ЕС имеют место много конфликтных зон, как, к примеру, в Северной Африке, Сирии и Украине. «Развитие и процветание ЕС возможно только на основе хороших отношений с нашими соседями. Это особенно актуально для многогранных связей с Турцией - членом НАТО», - продолжила канцлер.

Политик коснулась ситуации в регионе Восточного Средиземноморья.

«После провокационных действий в территориальных водах Кипра и Греции сигналы турецкой стороны о готовности снизить напряженность в Восточном Средиземноморье и возобновить диалог с Афинами, безусловно, позитивная тенденция. Переговоры в формате 5+1 о будущем Кипра продолжатся под эгидой ООН», - добавила Меркель.