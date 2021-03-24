Суд в Армении отказал мятежному генералу

Административный суд Армении вернул иск бывшего начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна против премьер-министра Никола Пашиняна и президента Армена Саркисяна. Как сообщается на сайте судебной информации, судья Лиана Акопян вернула иск с возможностью его обжалования в Апелляционном административном суде в пятидневный срок. Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно сообщению, данным иском Гаспарян просил признать неправомерным его отстранение от должности.

Как сообщалось ранее, 17 марта Административный суд Армении в рамках другого иска Гаспаряна вынес решение, приняв обеспечительные меры. В решении суда отмечается, что судья Мгер Петросян временно удовлетворил иск, приняв обеспечительные меры по признанию освобождения Гаспаряна от должности силой закона не соответствующим правовым отношениям до вынесения судом окончательного решения. Таким образом, согласно решению Административного суда, запрещается назначение нового начальника Генштаба, что означает, что Гаспарян продолжит занимать должность руководителя Генштаба. Однако 22 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Артак Давтян силой закона назначен на должность начальника Генштаба ВС Армении.

24 марта Генпрокуратура Армении заявила, что получила заявление Оника Гаспаряна о возбуждении уголовного дела против премьер-министра Никола Пашиняна и министра обороны Вагаршака Арутюняна в связи с назначением начальником ГШ Артака Давтяна.