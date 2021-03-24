В Исламабаде прошел военный парад по случаю Дня Пакистана

В Исламабаде в рамках празднования Дня Пакистана состоялся военный парад, отложенный из-за погодных условий 23 марта, когда страна отмечает национальный праздник, передает Anadolu.

На параде присутствовали президент Пакистана Ариф Алви, командующий Сухопутными войсками генерал Камар Джавед Баджва, главы ведомств, депутаты, делегации зарубежных представительств и граждане страны.

Перед зрителями прошествовала колонна танков и военная техника (радары, системы ПВО и баллистические ракеты). Кроме того, были задействованы вертолеты и авиация.

Между тем зрители по достоинству оценили выступление турецкой пилотажной группы SOLOTÜRK. Бурные аплодисменты также вызывал гимн Dil Dil Pakistan, Can Can Pakistan, исполненный турецким военным оркестром «Мехтер».