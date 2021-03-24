Чавушоглу: Анкара готова к стратегическому партнерству с Пекином

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в четверг в Анкаре с главой МИД Китая Ван И. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Главы МИД провели двустороннюю встречу, а затем состоялись переговоры в расширенном формате.

До начала переговоров глава турецкой дипломатии выступил с заявлением для прессы.

Чавушоглу выразил надежду на организацию визита лидера КНР Си Цзиньпина в Турцию, подчеркнув, что Анкара готова к стратегическому партнерству с КНР.

Турецкий министр сообщил также, что встреча в рамках консультативного механизма глав МИД Турции и КНР отложена на более поздний срок.