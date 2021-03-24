МИД России еще раз о стабилизации ситуации в Карабахе

«Стабилизация ситуации в Нагорном Карабахе и прилегающих районах позволила осуществить запуск работы по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе». Об этом говорится в обзоре внешнеполитической деятельности МИД России в 2020 году.

В обзоре отмечается, что 9 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении было принято Заявление о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора развернут российский миротворческий контингент, создан Международный центр гуманитарного реагирования. В результате ситуация в Нагорном Карабахе и прилегающих районах стабилизировалась, что позволило осуществить запуск работы по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе. Россия принимала участие в продвижении процесса политического урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ», - говорится в документе российского внешнеполитического ведомства.